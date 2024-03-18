من ناهيا لإمبابة.. شاهد كواليس لوكيشن مسلسل بيت الرفاعي (صور)

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاحًا ملحوظًا من ضمن عدد من المسلسلات الرمضانية، وهو بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين وهو دكتور عظام، يتعرض لصراعات عديدة بعد اتهامه بقتل والده الذي كان يعمل في تجارة الآثار، والقبض عليه، ثم وقوع حادث على الطريق فيستغل الأمر بالهروب لمحاولة الكشف عن القاتل الحقيقي، ويدخل في صراعات مع ابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، الذي أصبح كبير العائلة بعد موت عمه.

ومن أكثر الأمور التي تلفت الانتباه في مسلسل بيت الرفاعي الأماكن الكثيرة أو «اللوكشين» كما يطلق عليها، سواء في البيت الكبير للعائلة أو الأراضي الزراعية أو الأماكن والشوارع والحارات التي كان يتنقل إليها أمير كرارة خلال فترة الهروب التي ما زالت مستمرة حتى الحلقة الـ7 من المسلسل.

وحكى محمد الزمر المسؤول عن لوكيشن الزمر، وتحضير عدد كبير من لوكيشن تصوير المسلسل في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفر الأماكن في قرية ناهيا وهي إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، واستمرت التجهيزات للأماكن والديكور والتصوير نحو شهر: «وفرت ليهم البيت الكبير العائلة، وبيت تاني والشوارع والصيدلية والحارات ومحلات وأراضي زراعية».

وأشار الزمر إلى أنهم انتهوا من التصوير في الأماكن الخاصة به، كما أنه نفذ لهم مصنعا للمناديل في منطقة إمبابة: «أنا بنفذ لمصمم الديكور والإنتاج والإخراج اللي بيطلبوا بالظبط وكل الحاجات دي متوفرة مني».

وأضاف صاحب لوكيشن الزمر، أن أصعب المشاهد في مسلسل بيت الرفاعي يكون الخارجي، بسبب صعوبة السيطرة على الأهالي في الشوارع والأطفال والسيارات: «بس عشان محبة الناس والأهالي لينا فالناس بتصبر لأننا هنا بقالنا 60 سنة في المهنة دي».

الزمر ورث المهنة أبا عن جد، إذا أنهم 60 سنة في اللوكيشن منذ الأعمال الفنية الأبيض وأسود، موضحًا أن أول فيلم لهم كان فيلم الحرام للفنانة فاتن حمامة وعبدالله غيث، إذ أن جده لوالدته لديه شركة إنتاج ثم جده لوالده قرر الاتجاه لهذه المهنة: «بدأت الناس تيجي عنده وعايزة تصور في أماكن، يجيب لهم أماكن وأراضي زراعية وبيوت ريفية وشوارع، بس فقعدنا فترة كبيرة في الشغلانة دي لحد ما عملنا اسم في السوق».

وورث الزمر المهنة عن والده بعد وفاته من 6 سنوات رغم أنه يعمل في مهنة أخرى ولا يزال يعمل بها: «كان لازم أكمل ما كانش في حد يمسكها غيري بس أنا واخدها وراثة وهواية لكن عندي شغل حكومي».