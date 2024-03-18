ملخص الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة ينقذ ميرنا جميل من محمد لطفي

انطلقت منذ قليل، أحداث الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on، ويجسد خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي المتورط في قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. كرارة ينقذ ميرنا جميل

وبدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 بدخول دكتور ياسين وسامية حلويات، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل إلى منزلهم، ليجدوا المعلم سعيد الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، كبير المنطقة.

ودخل دكتور ياسين على المعلم سعيد يرحب به، وحينها سأله الأخير ألم تخبرك سامية حلويات بأن بيني وبينها وعود؟ لكن هنا انفعلت سامية وأخبرته أنه رد سجون وليس بينهما وعود، وهو الأمر الذي جعله ينفعل ويحاول ضربها بالقلم، وهنا تدخل دكتور ياسين ليمسك بيده ويمنعه، قائلا: «إيدك لو اتمدت على مراتي مش هيحصل كويس».

مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي، يشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم أمير كرارة ومحمد لطفى وسيد رجب وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.