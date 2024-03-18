يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إيذانًا بصلاة تاسع فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و54 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، فيما يلي، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 19-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 19-3-2024، في الساعة 4:33 صباحًا ومعه بداية صوم تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، إذ تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في كفر الشيخ في تاسع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و54 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.