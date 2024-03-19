مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. حزلقوم يوقع بالعصابة في يد الشرطة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 حدوث موقف خارج إرادة العصابة وهي شد فتيل قنبلة، أحدث وقوع العصابة في يد الشرطة.

وتسبب خطأ حزلقوم في وقوع العصابة في يد الشرطة في محاولات منهم لحل هذه الأزمة وإيجاد طرق للهروب، ولجأ إلى فكرة ارتداء جميع الموجودين نفس ملابسهم وهي الجامبسوت الأحمر حتي لا تعرف الشرطة من هو السارق الحقيقي، على طريقة مسلسل la casa de papel.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي يوميا على قناة on عقب الإفطار مباشرة وفي نفس التوقيت علي منصة watch it.