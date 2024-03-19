مسلسل المعلم الحلقة 8... كيف يتخلص منذر رياحنة من مصطفى شعبان؟

انتهت الحلقة 8 من مسلسل المعلم، بنجاح رجالة منذر رياحنة في سرقة الشنطة من مصطفي شعبان التي بها الاموال، أثناء استراحته في إحدي الكافتيريات، بعد اتفاقهم مع صاحب الكافتيريا بوضع حبوب «منوم».

مسلسل المعلم الحلقة 9.. الشنطة خالية من الأموال

وعندما يعود رجالة منذر رياحنة لتسليمه الشنطة، يتفاجئ بأن الشنطة خالية من الأموال، لنرى خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل، حيل منذر رياحنة للتخلص من مصطفى شعبان بعد خداعه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء.