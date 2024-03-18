من هي سارة نور التي خطفت أنظار مصطفى شعبان والجمهور في مسلسل المعلم؟

ظهرت الفنانة سارة نور، في مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، بدور ملك، ابنه الفنان أحمد بدير؛ ولفتت الأنظار إليها عندما حاولت إنقاذ والد دهب التي تؤدي دورها هاجر أحمد، وبعد ذلك عمل المعلم مصطفى شعبان على إنقاذها، عندما كانت تتحدث في هاتفها الذكي وكانت ستسقط عليها لافتة إعلانية لمحل في سوق السمك.

وبدا على سارة نور في مسلسل المعلم نظرات الإعجاب للفنان مصطفى شعبان، وكذلك هو، وانتشر على السوشيال ميديا صور لها خلال مشاركتها مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل أبو البنات عام 2016، وكان بالطبع سنها أصغر كثيرا عن ظهورها في المعلم بإطلالة مختلفة تماما بفارق 8 سنوات.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة سارة نور التي خطفت أنظار الجميع، بسبب مسلسل المعلم.

من هي الفنانة سارة نور؟

- سارة نور ولدت يوم 6 فبراير عام 1998.

- شغفها بالتمثيل بدأ منذ صغرها، وعملت على التقديم في اختبارات التمثيل ونجحت.

- كان أول ظهور لها في مسلسل أبو البنات عام 2016 بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحصلت على شهرة منه كبيرة، وهو ما أتاح لها الفرص في أعمال أخرى.

- في عام 2018 شاركت في مسلسل عوالم خفية، بطولة الفنان عادل إمام.

- شاركت في مسلسل العيلة دي عام 2022، ومسلسل العودة، بطولة شريف سلامة عام 2023.

- في عام 2023 أيضا، شاركت في مسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور.

- وتهتم سارة نور بحملات التوعية الصحية للمرأة، وتحاول دعمها بالمشاركة فيها.