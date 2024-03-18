«أنا نصحتك وأنت براحتك».. أبرز لزمات وأمثال الفنانين في مسلسل المعلم

يهتم الكثيرون بمتابعة مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويظهر ذلك في البحث عنه بشكل مستمر على محرك البحث جوجل، وتصدره التريند، ما يجعله من أكثر المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الدرامي لرمضان 2024، إذ أنه يعرض على شاشة قناة الحياة ومنصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل المعلم، عن سوق السمك، ومصطفى شعبان الذي يؤدي دور المعلم الذي تحولت حياته من أن عائلته كانت كبيرة السوق إلى أنه لم يصبح لديهم شيء، وذلك بعد أن تم سجن والده عام 1993، الذي يؤدي دوره عبدالعزيز مخيون، بسبب وجود أكياس من المخدرات في بضاعة السمك الخاصة به، وكان ابنه حينها طفلا ما جعله يقرر ترك المدرسة ويعمل عند صديق والده، ويحاول المعلم الوصول إلى حقيقة ما حدث لإثبات براءة والده، وكذلك تحقيق ذاته في السوق وتتوالى الأحداث في الكثير من الصراعات مع عائلة الشداد التي تسيطر على السوق.

وتميز مسلسل المعلم بالأمثال الشعبية، التي تقال من الفنانين بشكل مستمر، كما أن هناك بعض الجمل التي تجذب الانتباه من تأليف السيناريست، ونرصد في السطور التالية الأبرز حتى الآن.

مصطفى شعبان

- أنا نصحتك وأنت براحتك.

- على الله إن شاء الله.

سلوى خطاب

- بالعقل مش بالنص نقل.

- لو ساويت الروس استحمل يا ننوس.

- زفارة الكلام ما نحبهاش كفاية زفارة السمك.

حجاج عبدالعظيم

الضرب على العين ينفع بعدين.

طارق النهري

قررنا نشتغل في مالنا بمجالنا.

أحمد بدير

- شاورولي على المفيد وأنا أستفيد.

- عايز تكبر مش عيب عايز تلعب هخليك لعيب لكن تهددني تبقى بتخيب.

انتصار

- خد بالك.. إيد تدبح وإيد تسبح.

- الرفسة القوية ماتجيش غير من الفرس اللي دلعته.

منذر رياحنة

- متخافيش اللي ديته جنيه مقدور عليه

- اللي باتت ماتت.