ملخص الحلقة 8 مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يخدع منذر رياحنة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل المعلم، بذهاب شقيقة مصطفى شعبان لسهر الصايغ وتقوم بإبلاغها أن شقيقها في محنة كبيرة، ولا بد من اللحاق به.

وتنتقل الأحداث إلى مصطفى شعبان الذي يضرب مجموعة من البلطجية، وقام منذر رياحنة للتخلص منه، وذلك في استراحة على الطريق خلال ذهابه إلى السويس، لإحضار بضاعة السمك.

أسامة الهادي يهرب من مصحة الإدمان

ويهرب أسامة الهادي من مصحة الإدمان، ويطلب أموالا من شقيقته ويهددها، ولكن عند علمه أن والده أحمد فؤاد سليم مريض وبين الحياة والموت صمت ودخل للاطمئنان عليه.

ويطلب منذ رياحنة من هاجر أحمد مساعدتها لنقل والدها إلى المستشفى حتى يتلقى العلاج اللازم.

سرقة شنطة مصطفى شعبان

ونجح رجال منذر رياحنة في سرقة الشنطة من مصطفى شعبان التي بها الأموال خلال استراحته في أحد الكافتيريات، بعد أن اتفقوا مع صاحب الكافتيريا بوضع حبوب نوم.

وعندما يعود رجال منذر رياحنة لتسليمه الشنطة، يتفاجأ بأن الشنطة خالية من الأموال.