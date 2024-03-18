ما مصير شنطة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم بعد سرقتها؟.. الجمهور يتوقع

تلقى الفنان مصطفى شعبان «المعلم»، خلال نهاية أحداث الحلقة 7 من مسلسل المعلم، حينما ذهب لشراء السمك من السويس بمبلغ 200 ألف جنيه، من أجل توريد الأسماك لـ«المعلم شداد»، الذي فرض على «المعلم بشر» غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد، ليتفاجأ خلال الرحلة باعتداء رجال «شداد» عليه لسرقة شنطة الأموال منه، ما أثار التساؤل عن مصير الشنطة.

توقعات الجمهور عن مصير شنطة المعلم

توقع عدد كبير من الجماهير مصير شنطة الأموال، بعد سرقتها من مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، إذ جاءت تعليقات الجمهور عبر «فيسبوك» كالتالي: «أنا حاسس أن الشنطة ديه هتكون فاضية»، «تقريبا السواق بدل الشنطة وهينقذ المعلم»، «المعلم هيكون مخبي الفلوس في الجاكت بتاعه والشنطة هتكون فاضية».

وخلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل المعلم اجتمع تجار السوق ومنذر رياحنة «عنتر بن شداد» ووالدته سلوى خطاب وزوجها طارق النهرى ليخططوا للتخلص من «المعلم»، أثناء توجهه إلى السويس لجلب السمك للمعلم بشر، وبالفعل كلفوا محمد العمروسى للتخلص منه.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

تعرض الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء ، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.