شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، أحداثا مثيرة؛ إذ خدع مصطفى شعبان، منذر رياحنة، بعد سرقة شنطة الأموال منه؛ إذ اتضح أنها فارغة.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثا عن الخائن، الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.