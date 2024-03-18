مصطفى شعبان يواصل تصدر تريند «إكس» بمسلسل المعلم

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة، مواصلة تصدر مصطفى شعبان الترند على موقع «إكس» بمسلسل المعلم الذي يعرض في السباق الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يتم عرضه في شهر رمضان 2024، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، سلوى خطاب، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، لبني ونس، علاء زينهم، حجاج عبد العظيم، الطفل جان رامز، وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.

يعرض مسلسل المعلم على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch It.