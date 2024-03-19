شهد الحلقات الماضية من مسلسل سر إلهي، حالة من الإثارة والتشويق والترقب، إذ استطاعت نصرة الانتقام من أعدائها، ولا زالت مستمرة في خطتها، ليتساءل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة التاسعة.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 9 على قناة CBC

يأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة CBC اليوم، في تمام الساعة 12 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل سر إلهي إلى المسلسلات الاجتماعية القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصته حول «نصرة» التي تنخدع في أقرب الناس إليها وتدخل السجن في قضية ملفقة، لتقرر بعد ذلك الانتقام.

وتجسد النجمة روجينا بطولة المسلسل ويشاركها أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ورشا مهدي ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي يوسف الأسدي.