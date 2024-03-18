مسلسل سر إلهي الحلقة 8.. روجينا تهدد عزيز بعد سرقة الذهب

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي، عندما دخل عزيز إلى مخزن العم رزق، صديق والد روجينا، التي تجسد دور نصرة، حيث يوجد الذهب، بعدما تمكنت نصرة صحبة يحيى من إرجاعه مرة أخرى من إسماعيل، الذي استولى عليه في وقت سابق.

مسلسل سر إلهي الحلقة 8

لكن عزيز لم يحالفه الحظ، ففي اللحظة التي فتح فيها أبواب السيارة وأمسك قطع الذهب بيديه، أطبق عليه يحيى ونصرة ومعهما عادل زوج ابنة رزق، وبينوا له بأنهم إن قتلاه في هذه اللحظة التي أمسكوه فيها متلبسا بالسرقة، فلن يعاقبون على قتله، وهنا رجع بنا المشهد حيث بيت العم رزق الذي لام نصرة ويحيى على إحاكة كل تلك الأمور وفي مخزنه دون أن يخبراه بأي شيء منها، لكنهما اعتزرا بشدة وقالت له نصرة إنها كانت تنوي إخباره في الوقت المناسب.

وفي تلك الأثناء قرر يحيى أن ينسحب ويرجع إلى عمله مع شاهيناز والعصابة التي تحالفت ضد نصرة وأدخلتها السجن بتهمة قتل رجل الأعمال هارون، ويترجى رزق وزوج ابنته أن يساعد نصرة وألا يتركها في محنتها تلك، لكنه لم يبدِ أي موافقة ولا حتى رفضا.. وتمر الأحداث.

نصرة تواجه العديد من المتاعب

يشار إلى أن نصرة واجهت الكثير من المتاعب، بسبب الكنز الذهبي الذي أوصى به هارون لها، فبعد أن عثرت عليه في مقبرته، سرقه منها إسماعيل والد يحيى، لكنها تمكنت من إسترجاعه مرة أخرى بمساعدة يحيى، وكادت أن تفقده مرة أخرى لولا تدخلهم في الوقت المناسب عندما أتى عزيز لسرقته.