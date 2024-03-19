ملخص الحلقة 8 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تساوم على حياة أختها رقية

مساومة حقيرة تحفها المخاطر، فعلتها شاهيناز خلال الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي، لكي تحصل على الذهب الذي استحوذت عليه نصرة، التي تسجد دورها الفنانة روجينا، بوصية من رجل الأعمال هارون، فما هذه المساومة؟.

الحلقة 8 من مسلسل سر إلهي.. خطف رقية والمساومة على حياتها

تمكنت شاهيناز أن تختطف رقية (رنا رئيس)، بعد أن جلبها لها بدر مخدرة، لكي تحصل على ذهب هارون، اتصلت بنصرة وأخبرتها بأن رقية في حوذتها، وبأنها إن لم تأت بالكنز خلال 24 ساعة سوف تقتل رقية، لتصير نصرة بين نارين: التنازل عن الذهب أو موت اختها.. لكن الحلقة لم تنته عند هذا الحد.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ja0PGCexkk

ملخص الحلقة 8 من مسلسل سر إلهي

اتصل بدر بحيى وأخبره أن رقية بين يدي شاهيناز، وبأنها قد تقتلها، إن لم تأت نصرة بالذهب، وأخبره بمكان حبسها، ومن تلك اللحظة اتجهت نصرة صحبة يحيى إلى الشالية المحبوسة فيه رقية وأخذاها، لكن كانت المفاجأة عندما وجدا شاهيناز وبدر أمامهما.

ثم انتقل المشهد إلى رحمة شقيقة نصرة، التي كانت ضمن العصابة التي شهدت ضدها زورا، وتسببت في دخولها السجن، واستطاعت نصرة أن تساومها على التنازل عن الأتليه بعقد بيع بينهما.

وهكذا بدأت نصرة في الانتقام من ظالميها وحدا تلو الآخر، فبعد استحواذها على الذهب والقبض على عزيز، ثم تخليص أختها من يد شاهيناز، تمكنت من الانتقام من رحمة، والحصول على الأتليه.