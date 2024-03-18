سر إلهي الحلقة 8.. روجينا تبدأ رحلة الانتقام وتنقذ شقيقتها «رقية»

شهدت الحلقة الـ8 من مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، خاصة بعدما استطاع عزيز (أحمد سلامة)، محامي شاهيناز (مي سليم)، الوصول للمكان الذي تخفي فيه نصرة (روجينا) ذهب هارون (أحمد بدير)، لكن فجأة يجد «نصرة» ومعها يحيي (أحمد مجدي)، أمامه، ويربطاه بالحبال ويضعانه في المخزن، الذي يوجد فيه الذهب.

تفاصيل سر إلهي الحلقة 8

كما كشفت الحلقة عن اتفاق بدر (محمود حجازي)، مع صديقة رقية (رنا رئيس)، لتخديرها واصطحابها إليه، لكن المفاجأة تكون بإعطاء صديقتها جرعة زائدة من المخدر يجعل رقية تصاب بالتعب الشديد، ما يجعل بدر يتوتر بسبب هذا الأمر ويتصل بشقيقه شاهيناز (مي سليم)، لكي تنقذه من هذه الورطة، لكنها تخطف رقية، وتهدد «نصرة» بقلتها، في حالة عدم حصولها على الذهب.

وشهدت الحلقة تخطيط نصرة لإنقاذ شقيقتها رقية (رنا رئيس)، بعدما أبلغ بدر، يحيى سليمان (أحمد مجدي)، بمكانها لتذهب «نصرة» لإنقاذها، لكن المفاجأة أنه يكون فخ من بدر وشاهيناز وتستطيع نصرة رغم ذلك إنقاذ شقيقتها رقية، ولا تهتم بتهديد شاهيناز.

نصرة تنتقم من شقيقتها رحمة

على الجانب الآخر، انتقمت نصرة (روجينا) من شقيقتها الأخرى رحمة (نهى عابدين)، بعدما شهدت ضدها زورا، وكانت السبب في دخولها السجن، ودبرت لها خطة محكمة للاستيلاء على الأتيليه الخاص بها، وبالفعل استولت عليه واشترته منها.

وعلى مدار الحلقات الـ 7 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، التي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف أمامه، فهل تفك الطفلة عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا، كل من: أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

ويعرض مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.