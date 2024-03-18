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دراما المتحدة

مي سليم تكشف سبب قبول دورها في مسلسل سر إلهي

كتب:

منار مجدي
06:54 م | الإثنين 18 مارس 2024
الفنانة مي سليم

الفنانة مي سليم

قالت الفنانة مي سليم، التي تجسد دور «شاهيناز» في مسلسل سر إلهي، إن شاهيناز شخصية قوية جدا متسلطة، لا تعرف شيئا عن الفشل، لديها إصرار على كل شيء تقوم به، موضحة أنها شخصية أنانية في بعض الأحيان، لا تحب رؤية الآخرين أقوى منها فهي دائما صح في أرائها من وجهة نظرها.

خلاف مي سليم وروجينا داخل أحداث مسلسل سر إلهي

وأضافت الفنانة مي سليم، مع الإعلامية سارة سراج على قناة «إكسترا نيوز»، أن «شاهيناز» في مسلسل سر إلهي يحدث بينها وبين روجينا التي تجسد دور «نصره»، خلاف كبير، قائلة: «أتمنى الناس متكرهنيش بسبب المسلسل».

دور مي سليم في مسلسل سر إلهي

وتابعت أنه عندما عرض عليها المسلسل أدركت أنها شخصية مختلفة لم تقدمها قبل ذلك في مشوارها الفني فهو دور جديد وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، موضحة أن شخصية شاهيناز كانت تراها شريرة بشكل كبير ولكن في بعض الأحيان كانت تصعب عليها بسبب نقاط الضغط التي أدت إلى تكوين هذه الشخصية الشريرة.

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