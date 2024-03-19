رغم الانفصال.. تامر حسني يحتفل بنجاح أغنية بسمة بوسيل الجديدة

حرص الفنان تامر حسني على الاحتفال بأغنية زوجته السابقة بسمة بوسيل، بالرغم من انفصالهما، كما تواجد برفقتها في حفل سحور أقيم أمس، بحضور عدد كبير من أصدقائهما من الفنانين والإعلاميين.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من حفل السحور، عبر حسابه بمنصة «إنستجرام»، قائلا: «امبارح مكانتش عزومة سحور عادية، كان فيها ناس كتير أنا بحبهم كلهم، أصحاب متقابلوش من كتير، وفيها احتفال بأغنية بسومه القمر صاحبة الصوت القمر».

وشهد حفل السحور، احتفال تامر حسني ببدء تحضيرات فيلمه الجديد «ري ستارت»، الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني يجمع أصدقاءه في حفل سحور: الفيديو موضح الروح الجميلة الحقيقية اللي بينا

وتابع تامر حسني في تدوينته: «شكرا أصحابي الغاليين وأخويا وشركتي وكل الفنانين الغاليين، أسماء كتير لو كتبتهم هبقى بكتب تتر السحور، بس الفيديو موضح الروح الجميلة الحقيقية اللي بينا».