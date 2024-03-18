«عزومة سحور».. صورة تجمع تامر حسني وبسمة بوسيل مع عدد من الفنانين

من حين لآخر، يظهر الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، في صور تجمعهما بأطفالهما، رغم إعلان انفصالهما رسميا منذ أشهر، إلا أنهما يحرصان في كل مناسبة على إبداء الاحترام بينهما، واستمرار الود في ظل وجود 3 أبناء بينهما، بعد زواج استمر لمدة 11 عاما.

وخلال الساعات الماضية، ظهر الثنائي للمرة الأولى بمفردهما دون أبنائهما، منذ انفصالهما، وخرج الفنان تامر حسني في وقتٍ سابق، وأكد عبر حسابه على «إنستجرام»، أنه ينشر صور الأسرة من أجل إسعاد أطفاله، إلا أن ظهورهما معا دون أطفالهما أثار التكهنات حول عودتهما، فماذا حدث؟.

أبرز الحاضرين في عزومة سحور «تامر وبسمة»

بسمة بوسيل نشرت صورا عبر خاصية «ستوري»، تجمعها بزوجها السابق تامر حسني، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، في عزومة أعدها الثنائي على مائدة السحور لهم، حيث ظهر كل من هنا الزاهد، ودرة وزوجها هاني سعد، ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

عزومة تامر حسني وبسمة بوسيل أثارت حيرة جمهورهما، حيث تساءل المتابعون عن عودة علاقتهما الزوجية، حيث كتب أحد المتابعين: «يا رب تكونوا رجعتوا»، بينما علق آخر: «أول مرة يحطوا صور بعد الانفصال من غير ولادهم، أتمنى تكون بداية العودة».

وأعادت بسمة بوسيل نشر الصور التي تم عمل إشارة لها من جانب الفنانين الذين تواجدوا على عزومة السحور، بينما لم ينشر تامر حسني الصور التي جمعته بزوجته السابقة بسمة عبر حسابه.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي، بعد زواج دام بينهما لمدة 11 عاما، وأسفر عن 3 أبناء تالية وأمايا وأدم.