انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ اليوم

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية اليوم الثلاثاء بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

توفير اللقاحات المطلوبة

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّه جرى توفير كل اللقاحات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم

وأضاف «بشار»، أنّه خلال الحملة سيتم تعريف المربين بمحافظة كفر الشيخ بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضاً تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.