«التحالف الوطني» يواصل توزيع وجبات إفطار «مطبخ الخير» يوميا خلال رمضان

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده على مدار شهر رمضان بجميع المحافظات، ضمن خطة لموسم رمضان 2024، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توزيع وجبات الإفطار يوميا، ضمن حملة إفطار صائم، التي يشارك بها عدد من مؤسسات التحالف، بالإضافة إلى توزيع كراتين المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، أوضح التحالف الوطني، أن مؤسسة صناع الحياة، أحد كيانات التحالف، تواصل دعمها لأهالينا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال أعمال «مطبخ الخير»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتشارك مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، الكرتونة المتوسطة تحتوي على 10 كيلو، الكبيرة تحتوى على 15 كيلو من المواد الغذائية، على 200 ألف أسرة، بواقع مليون مستفيد، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة بقيمة 100 مليون جنيه.

توزيع 5 آلاف وجبة

أشار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى إعداد وتجهيز أكثر من 5000 وجبة ساخنة يوميا، توزع على الأسر الأكثر احتياجًا في عددٍ من المحافظات، منها القليوبية، السويس، سوهاج، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة.

توزيع 2000 وجبة

في سياق آخر، عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز نحو 2000 وجبة ساخنة يوميا، وتوزيعها على الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بقرى ونجوع مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ضمن حملة إفطار صائم.

ولفت التحالف الوطني، إلى أن أمانة محافظة المنيا، ستعمل على مدار شهر رمضان، على تجهيز وتوزيع وجبات ساخنة لعدد لـ2500 مستفيد، بإجمالي تكلفة 250 ألف جنيه.

ولفت التحالف، إلى تجهيز وتوزيع نحو 300 وجبة يوميا، وتوزيعها على قريتين مختلفتين كل يوم من قرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ضمن حملة إفطار صائم.