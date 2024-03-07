صحفيو «الوطن» يشاركون مصر الخير في تعبئة كراتين حملة «إفطار صائم»

شاركت جريدة «الوطن»، اليوم الخميس، في تعبئة كراتين حملة «إفطار صائم» لمؤسسة مصر الخير، التي تطلقها للسنة الثانية عشرة على التوالي، لتوزيع أكبر أسطول من المساعدات الغذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك 2024.

وشارك الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس التحرير، وعدد من صحفيي المؤسسة العريقة، في تعبئة محتويات الكراتين المقرر توزيعها على الأسر المستحقة.

فيما توفر مؤسسة مصر الخير، «كارت الخير» بقيمة 150 جنيها، و350 جنيها للأسر الأكثر احتياجًا، لاختيار السلع من فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأثنى الدكتور محمود مسلم، على «سند العائلة» من مؤسسة مصر الخير، وقيمته 1200 جنيه، مؤكدا أن فكرة تسليم «سند العائلة» للمستحقين والأرامل والمطلقات، يوفر لهم «حياة كريمة»، ويسهل عليهم شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية طوال الشهر الكريم.

وأشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، بجودة المنتجات التي وفرتها مؤسسة «مصر الخير»، ضمن محتويات الكرتونة الرمضانية، مشيدا بفكرة «كارت الخير» الذي يتيح للأسر المستحقة اختيار احتياجاتهم بأنفسهم من السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمصر الخير: المؤسسة تنفذ حملة إفطار صائم منذ 12 عاماً، ما جعل لدينا خبرة تنفيذية كبيرة تضمن نجاح الحملة وتنفيذ مستهدفها الخيري بشكل تنموي يحقق الاستقرار المجتمعي للأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ مصر الخير، أن المؤسسة تعمل بشكل منهجي متطور يعتمد على العديد من معايير الجودة لقياس أثر الحملات السابقة، وكيفية تطوير المنتجات لتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى المستحقين والمتبرعين.

وأضاف الدكتور محمد رفاعي: «مستعدون بكامل طاقتنا للتيسير على ملايين المصريين في كل محافظات مصر وندعو جميع المصريين للتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال حملة إفطار صائم، سواء المتبرعين الأفراد أو كافة الهيئات والكيانات الاقتصادية، لتحقيق شراكات استراتيجية تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل».

وتوفر مؤسسة مصر الخير من خلال حملة «إفطار صائم» احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، من خلال «كرتونة رمضان»، والتي تحتوي على مواد غذائية تزن 12 كيلوجرام من المواد الجافة، بقيمة 450 جنيها، وتتكون من 3 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و80 جرام شاي، و700 جرام سمن أو 800 جرام زيت وفقا للمتوفر، و300 جرام صلصة، و450 جرام ملح، و1 كيلو جرام لوبيا أو فاصوليا أو عدس، و500 جرام تمر، و350 جرام شعرية، و350 جرام لسان عصفور وتكفي هذه الكرتونة الأسرة لمدة 6 أيام تقريبا.

فيما أثنى معتز محمد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، على استقبال ومشاركة جريدة «الوطن» في تعبئة كراتين حملة إفطار صائم، مؤكدًا أنه طوال السنوات الماضية كانت الجريدة من أكبر الداعمين الإعلاميين للمؤسسة في جميع أنشطتها الخيرية.

وتوجه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، بالشكر لرئيس تحرير جريدة الوطن، على الاهتمام المتواصل في دعم الحملات المجتمعية والخيرية التي تطلقها المؤسسة على مدار العام.