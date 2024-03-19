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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:03 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق تاسع أيام الشهر الفضيل، في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها. 

ويُرفع أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام  شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:22 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:02 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:02 صباحًا وموعد الشروق في الساعة 5:49 دقيقة ، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 19-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:19 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 11:52 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:20 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:56 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:14 مساءً.

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