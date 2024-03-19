موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024.. 9 رمضان

حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 04:33، لتصل ساعات الصيام لنحو 13 ساعة و53 دقيقة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 في تاسع أيام رمضان، وفق إمساكية الشهر الكريم الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وموعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الثلاثاء 19-3-2024 في تاسع أيام رمضان، سيكون في تمام الساعة 04:33 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في القليوبية

ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 06:06 مساءً، إذ تبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم التاسع من شهر رمضان نحو 13 ساعة و53 دقيقة، وتزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

الفجر: 04:33 صباحا

الظهر: 12:03 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:06 مساءً

العشاء: 07:24 مساءً