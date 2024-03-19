كشفت هيئة المساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في ظل إقبال كبير من المواطنين على المساجد، مع دخول الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إذ يأتي موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة، فيما يأتي موعد السحور في تمام الساعة الثانية و8 دقائق، بينما موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، سيكون في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، سيكون موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، سيكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و18 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية خلال اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تصل لنحو 13 ساعة و58 دقيقة.