مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. المغرب 6:7 مساءً

مع حلول شهر رمضان الكريم، يكثر المسلمون من أداء النوافل وصلاة التروايح وقيام الليل لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، لذا يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، لأداء فريضة الصلاة في موعدها المحدد دون تأخير طمعًا في التقرب إلى المولى عز وجل وغفران الذنوب.

عدد ساعات الصيام اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء، بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء في تاسع أيام الشهر الهجري، إذ تبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و54 دقيقة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الاثنين 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:25 مساءً.