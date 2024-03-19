كشفت وزارة الشؤون الدينية التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، تسهيلًا على المسلمين معرفة وقتي الإمساك والإفطار، وتنظيم مواعيدهم خلال الشهر المبارك لأداء الفروض الخمسة في مواقيتها.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يُرفع أذان الفجر في تونس مُعلنًا بدء صيام اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك في العاصمة، الساعة 4:50 صباحًا، وفي ولاية سوسة سيكون في الساعة 4:49 صباحًا وفي ولاية توزر 5:01 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويرفع أذان الظهر في تونس في الساعة 12:27 مساءً وفي ولاية سوسة يُرفع في الساعة 12:25 مساءً.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يُرفع أذان العصر في ولاية تونس في الساعة 3:53 مساءً وفي ولاية سوسة 3:52 مساءً وفي ولاية توزر 4:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يرفع أذان المغرب في تونس اليوم، معلنًا موعد انتهاء الصيام في الساعة 6:31 مساءً، وفي ولاية سوسة في الساعة 6:29 مساءً أما في ولاية توزر في الساعة 6:39 مساءً.

موعد أذان العشاء في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يكون موعد أذان العشاء التي يليها صلاة التراويح في ولاية تونس في الساعة 7:55 مساءً أما في ولاية سوسة يرفع في الساعة 7:52 مساءً ويرفع في ولاية توزر في تمام الساعة الثامنة.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يصوم المسلمون في تونس ما يقرب من 13 ساعة و39 دقيقة، وذلك وفقًا لتوقيت العاصمة أما الولايات الأخرى يختلف قليلًا بالزيادة أو النقصان.