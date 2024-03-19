مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

يحرص آلاف المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر الصيام، وذلك لأدائها في موعدها بالتزامن مع صوم شهر رمضان، وذلك بسبب اختلافها بصورة يومية بحسب إمساكية رمضان 2024، إذ يحرص الجميع على الالتزام في الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن للفوز بالحسنات ورضا الله، خلال 30 يومًا تكرر مرة واحدة في العام وينتظرها الجميع من سنة إلى أخرى.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ومواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام الصلاة، وعدد ساعات الصيام، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وتتغير مواقيت الصلاة في الفيوم عن الأمس، إذ يزداد عدد ساعات الصيام، ويتقدم موعد أذان الفجر، ويتأخر موعد أذان المغرب، كما يتغير موعد السحور والإمساك وشروق الشمس، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

ويأتي موعد السحور اليوم الثلاثاء في الفيوم، بدءًا من الساعة 2:15 بعد منتصف الليل وحتى وقت الإمساك في الفيوم اليوم بتمام الساعة 4:15 صباحًا، ويحل موعد شروق الشمس في الساعة 6:01 صباحًا.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024 تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام الصيام تكون كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: 4:35 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: 12:04 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: 6:08 مساءً بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: 7:25 مساءً بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024: تأتي عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة في الساعة 7:30 مساءً تقريبًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 نحو 13 ساعة و53 دقيقة بزيادة قدرها 3 دقائق عن الأمس.