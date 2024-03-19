ريفربليت الأرجنتيني بالمجموعة الثامنة في كوبا ليبرتادوريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، المسابقة الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية، التي أقيمت فجر اليوم، في مدينة لوكي البارجويانية، عن وقوع ريفربليت عملاق الأرجنتين بالمجموعة الثامنة.

وإلى جانب ريفربليت الأرجنتيني، ضمت المجموعة الثامنة كل من ليبرتاد البارجوياني، ناسيونال الأوروجوياني وديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي.

4 ألقاب لريفربليت في كوبا ليبرتادوريس

شارك ريفربليت في 40 نسخة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وحصل العملاق الأرجنتيني على 4 ألقاب في المسابقة أعوام: «1986 ،1996، 2015 ،2018»، وخلال مشاركاتاته، سجل لاعبو الفريق649 هدفا.

وخاض ريفربليت 390 مباراة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، حقق الانتصار في 191 لقاء، وتعادل في 103 مناسبة، وتلقى 96 هزيمة.

ودانيل أونيجا الهداف التاريخي لريفربليت في بطولة كوبا ليبرتادوريس، بإحرازه 31 هدفا.

وشهدت نسخة 2024 من بطولة كوبا ليبرتادوريش غياب بوكاجونيورز غريم ريفربليت التقليدي، ويلعب البوكا في بطولة كوبا سود أمريكانا، بالمجموعة الرابعة التي تضم فورتاليزا البرازيلي وناسيونال بوتوسي البوليفي وسبورتيفو ترينيدينس البارجوياني.