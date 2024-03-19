بمشاركة بوكا جونيورز.. إجراء قرعة دور المجموعات في سود أمريكانا

تنطلق قرعة دور المجموعات في بطولة كوبا سود أمريكانا، المسابقة الثانية من حيث الأهمية في قارة أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس، فجر غد الثلاثاء، في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» في مدينة لوكي بباراجواي، وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.

وتشهد نسخة 2024 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، مشاركة العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز في المنافسات بعد حصوله على المركز السابع في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم موسم 2023.

وإلى جانب بوكاجونيورز ستمثل الأرجنتين فرق راسينج كلوب، ديفينسكا خوستيكا، لانوس، أرجنتينوس جونيورز، وبيلجرانو في بطولة كوبا سود أمريكانا.

7 فرق برازيلية في كوبا سود أمريكانا

وستخوض من البرازيل، فرق إنترناسيونال وكورينثيانز وكروزيرو، وفورتاليزا، وكويابا وأتليتيكو باراناينسي وبراجانتينو، دور المجموعات في بطولة كوبا سود أمريكانا.

ومن تشيلي يونيون لا كاليرا وكوكيمبو أونيدو، فيما يمثل كولومبيا فريقا إنديبيندينتي ميديلين وأليانزا.

ويمثل دولفين وأونيفرسيداد كاتوليكا كيتو، الإكوادور في البطولة، ومن باراجواي سبورتيفو ترينيدينس وسبورتيفو أميليانو وناسيونال أسونسيون وسبورتيفو لوكوينو.

ومن أوروجواي، دانوبيو وراسينج، ومن بوليفيا ريال تومايابو وناسيونال بوتوسي وأولويز ريدي، ومن بيرو ديبورتيفو جارسيلاسو ويونيفرسيداد سيزار فاييخو، ومن فنزويلا ديبورتيفو رايو زوليانو وميتروبليتانوس.