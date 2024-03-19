أفضل صيغة لدعاء الفجر في رمضان.. 10 أدعية تبدأ بها يومك

دعاء الفجر في رمضان، من الأدعية التي يحرص العبد على ترديدها خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن الفجر من الأوقات التي يستجاب بها الدعاء، ويعد من أفضل العبادات التي أمر بها الله عز وجل عباده في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقوله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

دعاء الفجر في رمضان

وحول دعاء الفجر في رمضان، نشرت دار الإفتاء المصرية، عددا من صيغ الأدعية التي يرددها المسلم في الفجر من بينها:

ـ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت.

ـ اللهم احفظنا من شتات الأمر، ومسِّ الضرِّ وضيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليُسر يا رب العالمين.

ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ـ رب أعنَّا ولا تُعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسِّر لنا طريق الهدى يا رب العالمين.

أدعية الفجر في رمضان

كما نشرت دار الإفتاء مجموعة من صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها في الفجر في رمضان ومنها:

ـ اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا إلى سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

ـ اللهمَّ اشفِ مَن أتعبه مرضه، وتأخَّر شفاؤه، وكثر داؤه، وقلَّ دواؤه، وأنت عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه؛ اغمرنا بواسع فضلك وعطائك يا رب العالمين.

ـ اللهمَّ احفظنا من شتات الأمر ومسِّ الضرِّ وضِيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليسر والعقوق بعد البر، يا رب العالمين.

ـ اللهمَّ ألبسنا ثوب الصحة والعافية، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولَّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ـ اللهمَّ اشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفقه في دينك يا رب العالمين.