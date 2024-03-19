مسلسل بابا جه الحلقة 8.. كيف سيتعامل أكرم حسني مع طاقم عمله القديم؟

حصل النجم أكرم حسني على مهمة جديدة غير متوقعة في مسلسل بابا جه الحلقة 8، حيث ظهر «هشام» في إعادة تعامله مع طاقم عمله القديم، في الفندق الذي كان يعمل معه لسنوات طويلة، وسرعان ما خاض «هشام» تجربته مع زملائه في العمل القديم، بعد أن اصطحبته الفتاة التي يعمل معها كـ«أب للإيجار».

مسلسل بابا جه الحلقة 8

اتفقت دارين مع هشام خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 8 على أن يخبرها بمكان في الفندق، لا يستطيع أحد أن يراها فيه وحيث لا تراه كاميرات الفندق، وأخبرها بوجود مستودع بجوار مسرح الفندق، وأن هذا مقابل احترام دارين له حتى انتهاء الرحلة ويعود إلى القاهرة.

في الحلقة 7 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، يتم الكشف عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه «كريم فهمي»، وينتهي به الأمر بالذهاب معها لمدة ثلاثة أيام في ضواحي القاهرة، لكنه يجد نفسه أمام فتاة مزعجة تتنمر على الأطفال وتتنمر على أصدقائها وعليه، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام «أكرم حسني»، فكيف سيتعامل مع الأمر؟.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين، سمر إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفل لافينا نادر، الطفل حور أحمد، وضيف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين ومحمد الكيلاني وفنانون آخرون، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.