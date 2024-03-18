أكرم حسني يتحدث عن سبب انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي في بابا جه.. ماذا قال؟

مشهد حواري في أحداث الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، جمع بين الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام»، والطفل سليم مصطفى الذي يجسد شخصية «زياد»، حذره خلاله من كشف المهمة التي يؤديها معه وهي «الأب البديل» أمام ابنته التي ترافقه في المدرسة، وحاول «هشام» أن يقنع الطفل «زياد» بأنه إذا تحدث مع ابنته في هذا الأمر لن يزوره مرة ثانية، مرجعًا الأمر إلى الحسد: «لو عندك حاجة حلوة متحكيهاش لحد عشان متروحش منك».

ماذا قال أكرم حسني عن انفصال ياسمين والعوضي؟

الفنان أكرم حسني في الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، سلط الضوء على الحسد خلال حديثه مع «زياد»، وبدأ يشرح للصغير معنى الحسد وآثاره السيئة التي طالت النجوم والمشاهير خلال الآونة الأخيرة وكان آخرهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، في إشارة إلى أنّ انفصالهما كان بسبب الحسد، قائلًا: «أنت عارف يعني إيه حسد يا زياد، إنّ حد يحسدك ع اللي معاك يعني يتمنى إنّ الحاجة اللي معاك دي تروح منك، أنا روحت منك الفترة اللي فاتت عشان أنت اتحسدت».

وتابع أكرم حسني حديثه عن الحسد وكيف يحدث قائلًا: «امتى بقى نتحسد؟ لما نتكلم كتير عن الحاجة اللي معانا وبنحبها ساعتها تروح مننا، فـ أنت لو عايز تحافظ عليا متجبش سيرتي مع أي حد، وخصوصًا جودي عشان عينيها فلقت الحجر، دي بنتي وعارفها، أنت عارف أنّها سبب انفصال كزبرة عن حنجرة وقبلها أوكا وأورتيجا، وفيه كلام أنّها السبب في ياسمين والعوضي، وإصابة محمد صلاح الأخيرة أنت فاكرها مزق؟ لأ دي عين جودي».

مسلسل بابا جه

ويُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، وتكون الإعادة في الساعة 1.30 مساءً، والساعة 8.15 صباحًا، ويذاع المسلسل على قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الساعة 5 صباحًا، والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.