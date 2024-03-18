مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. هل يقبل خالد النبوي سفر ابنته؟

بدأت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في التصاعد، حيث اكتشف «مختار» خالد النبوي أنّ نجله «مصطفى» يبحث عن لاب توب أخيه الأكبر «مروان» نور النبوي، ليكتشف أمورا تغير من مسار الأحداث.

إمبراطورية ميم الحلقة الـ8

تحدثت «منى» هاجر السراج مع والدها «مختار» خالد النبوي في البعثة المُرشحه لها من الجامعة لاستكمال دراستها بالخارج، ليقابل «مختار» الطلب بالرفض القاطع ويشتد بينهما الحوار وتتصاعد الأحداث حتى تخبره بأنّ والدتها إذا كانت على قيد الحياة فلن تحرمها من الفرصة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 7

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 7، تطورت العلاقة بين «مي» حلا شيحة و«مختار» خالد النبوي بشكل سريع، بعدما رفض الثنائي بيع منزلهما، ليصل بينهما الحديث عن أبنائهما.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم، هم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، وغيرهم.