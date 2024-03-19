مهمة سهلة لبوكا جونيورز الأرجنتيني في بطولة كوبا سود أمريكانا

شهدت قرعة بطولة كوبا سود أمريكانا، المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد ليبرتادوريس في قارة أمريكا الجنوبية، وقوع العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، في المجموعة الرابعة، مع فورتاليزا البرازيلي، وسبورتيفو ترينيدينس الباراجوياني، وناسيونال بوتوسي البوليفي.

وهذه المرة الأولى في تاريخه، التي يواجه فيها فريق بوكا جونيورز صاحب 6 ألقاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، فرق فورتاليزا البرازيلي وسبورتيفو ترينيدينس الباراجوياني وناسيونال بوتوسي البوليفي.

11 مشاركة لبوكا جونيورز في كوبا سود أمريكانا

تعد مشاركة بوكا جونيورز الأرجنتيني في بطولة كوبا سود أمريكانا رقم 11 في تاريخه، إذ حقق لقبين في المسابقة في عامي 2004 و2005.

وخلال مشاركاته في البطولة، خاض العملاق الأرجنتيني، 42 مباراة، إذ فاز منها في 14 لقاء، وتعادل في 15 مواجهة، فيما مني بـ13 هزيمة.

وأحرز لاعبو بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال مشاركاتهم في بطولة كوبا سود أمريكانا، 55 هدفا.