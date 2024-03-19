مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم والعصابة في مأزق داخل البنك

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة، بمحاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث جديدة ستشهدها الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 8 بعد حصار الشرطة البنك المتواجد به حزلقوم وفريق العصابة في محاولات منه لسرقة صندوقه النادر الذي اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات.

ويحاول حزلقوم بمساعده جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

مسلسل الكبير أوي 8

ومسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويعرض المسلسل يوميا على قناة on الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.