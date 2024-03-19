يبدأ الفنان أحمد مكي في الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 محاولات الهروب من الشرطة بعد أن تسبب حزلقوم في انفجار قنبلة تسببت في بلاغ من سكان المنطقة ومحاصرة الشرطة للبنك، وهو ما جعل محبي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 على قناة ON اليوم، لمعرفة مصير حزلقوم وعصابة المزاريطة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 على قناة ON اليوم

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي مليئة بالأحداث المثيرة، إذ حاول حزلقوم الهروب من البنك مع فريق المزريطة الذي كونه من مربوحة وجوني وهجرس ونفادي وطباظا، وذلك بعد محاصرة الشرطة له من جميع الجهات.