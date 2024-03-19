مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يضع خطة للهروب من الشرطة

يواصل حزلقوم خلال أحداث مسلسل الكبير أوي8 الحلقة 9، والذي يُذاع يوميا عقب أذان المغرب مباشره محاولاته للهروب من الشرطة بعد محاصرة البنك.

أحداث مسلسل الكبير أوي8 الحلقة 8

وبعد أن تسبب حزلقوم في لفت أنظار الشرطة له من خلال سحب فتيل القنبلة، التي أصدرت صوتا عاليا داخل البنك، وقام أهالي المنطقة بتبليغ الشرطة عن سماع انفجارات داخل البنك، يحاول حزلقوم وضع خطط بمساعده جوني خاصة بعد محاصرة الشرطة للبنك من جميع الجهات، وبدأوا بالتحدث معه بتسليم نفسه مع العصابة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وحقق الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي نجاح كبير وإشادات الجمهور بالإضافة لجذب قاعده جديدة من الأطفال بسبب القصص الجديدة والتي كانت أشبه بحكايات ديزني.

وضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح من إنتاج سينرجي.