نصائح من «الهلال الأحمر» لمرضى الغدة الدرقية في رمضان: لا تنسوا شرب المياه بعد الإفطار

قدّم الهلال الأحمر المصري نصائح مهمة لمريض الغدة الدرقية، أثناء الصيام في شهر رمضان، فقد تتعرض الغدة الدرقية لمشكلات عدّة، سواء زيادة أو خمول في نشاطها، مطالبا مرضى الغدة الدرقية بتناول الطعام الذي يحتوي على عنصر اليود لأهميته مثل البيض والسمك والملح المُدعم باليود.

وأوضح الهلال الأحمر في تقرير له، أنّ خمول الغدة الدرقية يتم تعويضه بالدواء، وعلاج الغدة يجب أن يؤخذ على معدة خالية فالطعام يقلل امتصاصه، متابعا: «لو المريض هيصوم فالمفروض يأخد الدوا بعد الفطار ويستنى نص ساعة ويفطر، أو يفطر ويأخد الدوا بعد ساعتين من الأكل».

وفي سياق متصل، حثّت وزارة الصحة والسكان، على حماية الطفل بالكشف المبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، موضحة أنّ المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا من خلال عينة كعب المولود: «انزل اكشف واطمن على صحتك وصحة أطفالك بالمجان».

وأوضح الهلال الأحمر في بيان عنه، أنّ زيادة نشاط الغدة واستقرار حالة المريض تتيح له الصوم، لكن إذا كانت الحالة غير مستقرة فإنّ قلة المياه تُسبب مشكلات عديدة للمريض، ناصحا المرضى باستشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الصيام، لتحديد ما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك أم لا.