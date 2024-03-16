الهلال الأحمر: 80% من أسباب ارتفاع الكوليسترول بالدم ناتجة عن الكبد 

نصح الهلال الأحمر المصري، مرضى كولسترول الدم بضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط المهمة خلال الصيام في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الشهر الكريم فرصة لأصحاب هذا المرض لـ«ضبط كولسترول الدم».

أسباب ارتفاع كولسترول في الدم

وأكد الهلال الأحمر في تقرير له، أن كمية ونوعية الأكل هي التي ترفع نسبة الكولسترول في الدم، لذا يجب تحديدها بشكل جيد.

وأشار إلى أن 80% من أسباب ارتفاع الكولسترول في الدم، ناتجة عن الكبد، بينما الغذاء مسؤول فقط عن 20%، موضحًا أن أشهر الأكلات التي تتسبب في ارتفاع كولسترول الدم هي السكريات والنشويات، مثل العيش والأرز والمكرونة والحلويات والدهون المشبعة الحيوانية والزيوت المكررة والدهون المتحولة، وهي الزيوت المهدرجة.

وألمح إلى أن السوائل، تسهم في الحفاظ على صحة الكليتين اللتين تقومان بتخليص الجسم من السموم، ويساعد الماء على منح الطاقة للعضلات، إذ تتقلص العضلات التي يختل توازن الماء والمعادن فيها.

تناول كمية كافية من البروتين

ونوه إلى أنه بالنسبة لكبار السن، فيجب تناول كمية كافية من البروتين وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية وتجنب الأطعمة المملحة والسكريات، ويجب على المسن التوقف فورًا عن الصيام واستشارة الطبيب في حال ظهور أي عرض صحي طارئ مثل الدوار أو الجفاف، أو التعرض لهبوط حاد في الضغط أو السكر، أو حدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.