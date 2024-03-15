«الهلال الأحمر» يقدم روشتة الوجبة الصحية في شهر رمضان للإفطار والسحور 

قدّم الهلال الأحمر المصري، روشتة غذائية مهمة للإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، أولها المكونات الصحيحة للوجبة الصحية خلال الشهر الكريم، والتي لابد أن تكون متنوعة وبها 3 مكونات رئيسية.

مكونات الوجبة الصحية، وفق روشتة الهلال الأحمر، التي كشف عنها في تقرير له، البروتين لبناء خلايا الجسم سواء بروتين حيواني مثل اللحوم والفراخ والسمك أو بروتين نباتي مثل الفول والبقوليات، وأيضًا الزبادي لأنه يحتوي على بروتين وهو مفيد للسحور، أما المكون الثاني في الوجبة يكون مصدرًا للكربوهيدريد للطاقة مثل العيش والأرز والمكرونة.

شهر رمضان المبارك

أمّا عن المكون الثالث في الوجبة الصحية خلال شهر رمضان المبارك، فلابد أن يكون مصدرًا للفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه والمشروبات الرمضانية، وذلك وفق روشتة الهلال الأحمر، والتي شددت على ضرورة الاعتدال في تناول هذه الوجبات: «منكترش منها حتى لو مفيدة».

وحث الهلال الأحمر المصري، على ضرورة شرب السوائل بشكل كافي في الفترة بين الإفطار والسحور: «أمر مهم جدًا للحفاظ على بقاء معدل ضغط الدم في المعدل الطبيعي، والحفاظ على نسبة الأملاح والمعادن في الدم»، موضحًا أن الأملاح والمعادن تلعب دورًا مهمًا في جميع أجهزة الجسم.

ونصح بضرورة شرب مياه بشكل كافي على فترات متباعدة: «شرب الميه مرة واحدة هيخلي الجسم يتخلص منها مرة واحدة وهنا خلايا الجسم مش هتستفيد».

ضرورة تناول العصائر

كما شدد الهلال على ضرورة تناول العصائر لأنها تحتوي على المعادن والأملاح، خاصة وأن المشروعات الرمضانية مليئة بالأملاح والمعادن ويُفضل الاعتدال فيها، ويتم إعدادها في المنزل لضمان جودتها.