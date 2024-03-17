الهلال الأحمر يوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى قبل الصوم في رمضان

نصح الهلال الأحمر المصري مرضى الكلى بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل الصوم في شهر رمضان، لمعرفة الأضرار الناتجة عن الامتناع عن شرب المياه.

وأكد الهلال الأحمر في تقرير له أن بعض مرضى الكلى يدخلون في مضاعفات خطيرة عند تقليل شرب المياه، موضحا أنه للحفاظ على نسبة المياه في الجسم يجب شرب السوائل على فترات متباعدة، والتقليل من كمية الملح والسكر وشرب المياه الغازية، والشاي والقهوة والنسكافية.

ضرورة عدم بذل مزيد من الجهد

وشدد الهلال الأحمرعلى ضرورة عدم بذل مزيد من الجهد ينتج عنه عرق الجسم بشكل كبير، لأن ذلك يُفقد الجسم كمية كبيرة من المياه، مؤكدا ضرورة تناول الأكلات التي تشتمل على مياه في مكوناتها مثل اللبن والزبادي والخيار والبرتقال والبطيخ في حالة وجوده بالأسواق.

أهمة شرب السوائل

وأشار الهلال في تقريره إلى أهمية شرب السوائل والتي تتمثل في الحفاظ على رطوبة الجسم وحمايته من الجفاف، والتخفيف من القلق الذي يشعر به الصائم كما يقلل من الشعور بالتوتر.