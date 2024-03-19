تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات برمسيس (فيديو)

كشفت الإعلامية هالة الحملاوي مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان العباسية، فضلا عن كثافات نسبية عند تقاطع شارع صلاح سالم.

سيولة مرورية في كوبري الجلاء

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية وصولا إلى طريق العروبة، أما عن كوبري المطار، فيشهد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء وصولًا إلى طريق المطار، وكذلك الأمر عند كوبري الحدائق للمتجه إلى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية للمتجه إلى الكابلات.

سيولة مرورية بطريق الأوتوستراد

كما يشهد نفق الأزهر انتظام الحركة المرورية للقادم من طريق صلاح سالم وصولا إلى ميدان الأوبرا، كما يوجد انتظار لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى منطقة غمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر، أما عن طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم فيشهد سيولة في الحركة المرورية.

كثافات مرورية في شارع فيصل

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، فيشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وكذلك الأمر في شارع العشرين حتى الطالبية للمتجه إلى شارع فيصل، أما عن طريق المحور فيشهد كثافات مرورية نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهناك سيولة مرورية، كما يشهد شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، وكثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وصولا إلى مناطق الدقي.