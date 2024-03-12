تفاصيل الحالة المرورية في شوارع الإسكندرية وأسوان (فيديو)

كشفت الإعلامية هالة الحملاوي مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة «الأولى» تفاصيل الحالة المرورية في شوارع محافظة الإسكندرية، إذ يشهد كوبري ستانلي كثافات مرورية وتستمر الكثافات على طول الكورنيش، وتكون الكثافات متفاوتة بطول الكورنيش.

كثافات مرورية في شارع جمال عبدالناصر

أما الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية نسبية، بينما يشهد شارع جمال عبدالناصر كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، كما توجد بعض الكثافات في شارع عبدالسلام عارف الذي يشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة.

بعض الكثافات المرورية بشارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي

وفي محافظة أسوان يشهد شارع السادات وحتى منطقة المسلة سيولة مرورية، وعلى طول الشارع نجد كثافات مرورية بسيطة حتى الوصول لمحطة القطار، الذي يشهد الطريق من حولها، كما توجد بعض الكثافات المرورية بشارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي يشهد بعض الكثافات المرورية.