مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. هل ينجح حزلقوم والعصابة في الهروب من الشرطة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض يوميا عقب أذان المغرب علي قناة on، وتشهد الأحداث محاولات حزلقوم الهروب من الشرطة هو وعصابته.

الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 8 من المسلسل، خطأ من حزلقوم خلال شد القنبلة من نفادي لتفجيرها بنفسه، تسببت في سحب الفتيل، ما اضطر نفادي إلى رمي القنبلة خارج الخزنة، وتسببت في صوت عالي أتت على أثره الشرطة وحاصرت البنك وداخله عصابة حزلقوم والرهائن.

وحاول حزلقوم بشتي الطرق البحث عن حيلة للهرب من البنك بعد محاصرة الشرطة له بمساعدة شقيقة جوني الذي يوجهه دائما في الهاتف، فهل يستطع حزلقوم الهرب من الشرطة والحصول على الصندوق الخاص به قبل القبض عليه هو وأفراد العصابة، هذا ما ستكشفه الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 عددا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، حاتم صلاح.