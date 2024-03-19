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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

كتب:

عمرو حسني
09:52 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يستطيع المسلمين من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وفي السطور التالية توضح «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 12:47 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في محافظة الدار البيضاء (كازبلانكا) اليوم الثلاثاء ، ستكون عند الساعة 6:41 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:06 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الثلاثاء 19-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الثلاثاء 19-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.

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