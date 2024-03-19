روشتة طبية لتنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية في رمضان.. اتبع 7 خطوات

تنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية من الأمور التي تؤثر إيجابيا على الصحة الجسدية والنفسية، لذا يحرص خبراء التغذية وخاصة خلال شهر رمضان على توعية الصائمين بالحرص على تناول أطعمة ومشروبات مفيدة خلال وجبة الإفطار.

«لا بد من ضرورة تناول البروتين بصورة كافية خلال وجبة الإفطار»، من أهم النصائح التي وجهتها الدكتورة إيناس صبري الصعيدي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية.

طرق تنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية

ولتنشيط الذاكرة والقدرات الذهنية في رمضان، أشارت استشاري التغذية إلى ضرورة اتباع الآتي:

- البدء في وجبة الإفطار على التمر، لاحتوائه على سكريات أحادية بسيطة مناسبة للجسم بعد فترة صيام طويلة.

- بعد صلاة المغرب يبدأ الشاب في تناول الشوربة.

- تناول بقية الأصناف بالتدريج بدءًا من البروتين الحيواني سواء دجاج أو لحوم أو أسماك أو حتى بقوليات مع الحبوب، مع السلطة الخضراء.

- تناول النشويات في النهاية.

- تناول الخضروات والفاكهة يوميا، لاحتوائها على الأملاح المعدنية والفيتامينات الازمة للجسم.

- ما بين وجبة الفطار والسحور تناول وجبات خفيفة مثل الزبادي أو ثمرة فاكهة.

- ضرورة التقليل من تناول الحلويات السكرية المعقدة مثل الحلويات الشرقية.