أستاذة تغذية علاجية تحذّر من قلة النوم في رمضان: يزيد الاكتئاب

قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية العلاجية في المركز القومي للبحوث، إنّه يجب الاهتمام بتنظيم تغذية يساعد الأطفال على المذاكرة والتركيز والانتباه، مشيرةً إلى أنّ الرياضة من العوامل المهمة ذات الصلة.

وأضاف «كاظم»، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ أبحاثا علمية كثيرة أصبحت تركز على أهمية النوم للصحة العامة وصحة المخ بصفة خاصة.

أهمية الإفطار على تمر

وتابعت: «بالنسبة للطلاب، يجب أن نفطر على تمر، لأنه يمنحنا الطاقة كما أنّه مصدرا مهما للسكر ولا يسبب ارتفاعا حادا في معدلاته، ويعزز قدرة المخ على المذاكرة والاستفادة من المعلومات التي جرى تحصيلها».

وأوضحت: «لا يمكن إحصاء فوائد النوم، حيث يساعد على عدم زيادة الوزن، وقلة النوم تزيد التهاب الجسم وتجعله أكثر قابلية لتخزين الدهون في الجسم، كما أنه يزيد الضغط والسكر والاكتئاب، لذلك أصبح طب النوم من أهم فروع الطب».

المياه والأكل الصحي السليم

وواصلت: «يجب تناول المياه والأكل الصحي السليم مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحفاظ على النوم من 7 إلى 8 ساعات حتى لو كان النوم متقطعا».