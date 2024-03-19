بلينكن: 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة تعزيز الشراكة مع الفلبين في المجالات كافة، مع تمسك الولايات المتحدة بالتزامها الدفاعي عن الفلبين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني، إنريكي مانالو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل منذ قليل.

وأوضح بلينكن، إننا ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء في غزة، لافتا أنّ 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكّدًا أنه يجب على إسرائيل أن يكون لديها خطة لغزة.

وأضاف أنّ جولة الشرق الأوسط ستتناول سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أنّها ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة.