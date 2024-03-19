وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

مناسبة تاريخية

وقال وزير التنمية المحلية في نص برقيته: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة، وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية».

القيادة الرشيدة

وأضاف: «سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائما لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وشعب مصر بخير وسلام».