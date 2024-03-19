متى ينتهي الشتاء في مصر؟.. الربيع على الأبواب

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزرعة موعد نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، والمقرر له الخميس المقبل، على أن يستمر 92 يومًا، يليه فصل الصيف والذي يبدأ يوم 21 يونيو.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إن بداية الربيع ستكون باردة لتعيد للأذهان أن الشتاء لم ينته، ثم ما يلبث أن ينقلب الوضع إلى صيف مبكر بعد أيام قليلة.

عودة للأجواء الباردة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة

أضاف أن أهم المظاهر المناخية لـ فصل الربيع هي زيادة درجة حرارة النهار، والدفء ليلاً دون عودة للأجواء الباردة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف، على أن تكون بداية الإحساس بحرارة الجو وسط النهار مع الزيادة الكبيرة في الرطوبة، والندى الغزير صباحًا.

أشهر الربيع.. أهم فترة في الموسم الزراعي

وأشار إلى أنه على مستوى الزراعات القائمة فإن أشهر الربيع الثلاثة هي أهم فترة في الموسم الزراعي، والمحدد لشكل الموسم كله، فهو له ثلاث أشكال، الأول منها يكون ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء، ويتسبب في إطالة موسم التزهير وتأخير العقد وإرباك موسم الفاكهة، أما الشكل الثاني فهو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجلة من أمره، ويتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكرا، وظهور الأجيال الأولى من حشرات وأمراض الأجواء الدافئة الحارة، أما الربيع الثالث فهو المعتدل، إذ يحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري.

توقف بعض المحاصيل عن التزهير

وأوضح أنه مع بداية فصل الربيع تتوقف محاصيل الفول والكمون والشمر واليانسون والكراوية والقمح عن التزهير تمامًا، وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة، كذلك يكون هناك إزعاج للأمراض الفطرية والبكتيريا المحبة للرطوبة الحرة، ما يؤدي لحدوث تبقعات وندوات على محاصيل الخضر تحديدًا.